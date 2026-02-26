Наледь и сосульки угрожают безопасности пешеходов, поэтому нарушения находятся на особом контроле.

В Гусь‑Хрустальном Владимирской области управляющие компании и владельцы зданий привлекаются к ответственности за неубранный снег, наледь и сосульки на крышах. Об этом сообщают власти города.В феврале Муниципальная инспекция составила 17 административных протоколов за нарушение правил благоустройства, ещё около 30 материалов находятся на рассмотрении. Ответственность за состояние кровель лежит на собственниках и обслуживающих организациях: наледь и сосульки угрожают безопасности пешеходов, поэтому нарушения находятся на особом контроле.Жители могут сообщить о проблемных крышах в Муниципальную инспекцию по телефонам: +7 (49241) 2‑37‑76 и 2‑04‑22.