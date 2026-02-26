Наледь и сосульки угрожают безопасности пешеходов, поэтому нарушения находятся на особом контроле.
В Гусь‑Хрустальном Владимирской области управляющие компании и владельцы зданий привлекаются к ответственности за неубранный снег, наледь и сосульки на крышах. Об этом сообщают власти города.
В феврале Муниципальная инспекция составила 17 административных протоколов за нарушение правил благоустройства, ещё около 30 материалов находятся на рассмотрении. Ответственность за состояние кровель лежит на собственниках и обслуживающих организациях: наледь и сосульки угрожают безопасности пешеходов, поэтому нарушения находятся на особом контроле.
Жители могут сообщить о проблемных крышах в Муниципальную инспекцию по телефонам: +7 (49241) 2‑37‑76 и 2‑04‑22.