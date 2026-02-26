Если вам пришло в мессенджер сообщение с фразами: «ДТП, похоже, это твой родственник» или «Это ты на фото?» – не открывайте. Оно содержит активную вредоносную ссылку, через которую

Если вам пришло в мессенджер сообщение с фразами: «ДТП, похоже, это твой родственник» или «Это ты на фото?» – не открывайте. Оно содержит активную вредоносную ссылку, через которую дистанционные мошенники получают полный доступ к телефону жертвы. Злоумышленники таким способом похищают деньги граждан. 24 февраля в полицию обратился 51-летний житель Александрова. Он рассказал, что неизвестный получил