Транспортная полиция Владимира выявила схему мошенничества с зарплатами в одной из организаций региона. 65-летний бывший начальник подразделения подозревается в том, что помогал

Транспортная полиция Владимира выявила схему мошенничества с зарплатами в одной из организаций региона. 65-летний бывший начальник подразделения подозревается в том, что помогал сотрудникам получать деньги за неотработанное время. По информации Владимирского ЛО МВД России на транспорте, в 2024 году мужчина, занимая руководящую должность, вносил в табели учета рабочего времени ложную информацию. Сотрудники, которые прогуливали работу,