Во Владимирской области по итогам проверки прокуратуры Судогодского района с СПК (колхоза) «Рассвет» взыскано почти 900 тысяч рублей за незаконную рубку леса на арендованном участке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ущерб природе был оценён в указанную сумму. Колхоз, как арендатор, обязан был следить за территорией и предотвращать нарушения, но не выполнил свои обязательства. Несмотря на попытки обжаловать решение, суды всех уровней встали на сторону закона — сумма уже перечислена в бюджет.Средства направят на восстановление лесов, охрану природы и обеспечение экологической безопасности.