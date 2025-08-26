Жителей и гостей города ждет насыщенная и разнообразная программа на разных площадках.

Город Владимир готовится отметить свое 1035-летие. Стала известна полная программа мероприятий, которые пройдут с 27 по 31 августа. Жителей и гостей города ждет насыщенная и разнообразная программа на разных площадках. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Основные события: от деловых встреч до торжествПраздничные дни начнутся с официальных и деловых мероприятий. 27 августа в Доме культуры молодежи состоится традиционное педагогическое совещание. На следующий день, 28 августа, в микрорайоне Лесной откроют Детскую школу искусств № 4 после капитального ремонта.29 августа пройдет торжественная церемония занесения на Доску почета лучших предприятий, организаций и граждан. Вечером того же дня на Соборной площади состоится показ спектакля «Военные письма», посвященного героизму жителей города.Кульминация праздника: 30 августаСамый насыщенный день — 30 августа. Он начнется в 12:00 с открытия стелы «Владимир — город трудовой доблести».Затем, в 13:00, на Соборной площади стартует большая праздничная программа с театрализованным шествием, которое расскажет об истории города. Весь день на различных площадках будут проходить концерты, фестивали и творческие программы.Соборная площадь станет главной сценой. Здесь выступят коллективы города, а вечером пройдет концерт с участием группы «DISCO BANDA!», актера Виталия Гогунского, а также групп «Белорусские Песняры» и «На-На». Праздник завершится фейерверком в 22:00.Сквер Липки примет ежегодный фестиваль культур и традиций, выставку «Добрый Владимир», а также детскую программу от «Союзмультфильма».Пушкинский бульвар превратится в площадку для Первого открытого фестиваля хорового искусства «Владимирский благовест», а вечером здесь выступит группа SAMBATERIA. Также здесь можно будет увидеть выставку мастеров-ремесленников.Улица Георгиевская станет местом проведения областного молодежного фестиваля «Яркий мир», где будут звучать инструментальная музыка и проходить мастер-классы. Здесь же развернется фестиваль народного творчества «Золотое кольцо России». У театра драмы будет работать площадка «Город детства».Улица Большая Московская на этот день станет «Владимирским Арбатом» с уличной торговлей и гастрономическими зонами.На Спасской улице пройдет финал межрегионального фестиваля «ВЛАДРОК.ЛЕТО».Завершение праздничных мероприятий31 августа праздник продолжится спортивными событиями. Состоится IX Владимирский полумарафон «Золотые ворота», а также традиционный народный праздник «День улицы Горького» на площади перед Городским Дворцом культуры.