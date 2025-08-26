Трагический случай произошел вчера в микрорайоне Заря в Коврове. Тело 4-летнего малыша обнаружили подростки, которые проходили мимо. Об инциденте сообщили в Следственном управлении СКР по

Трагический случай произошел вчера в микрорайоне Заря в Коврове. Тело 4-летнего малыша обнаружили подростки, которые проходили мимо. Об инциденте сообщили в Следственном управлении СКР по Владимирской области. Из пресс-релиза Следственного комитета области Предварительно, подростки, проходя мимо водоема, расположенного вблизи улицы Живописной микрорайона Заря города Коврова, увидели в воде ребенка, о чем сразу сообщили мужчине, проживающему