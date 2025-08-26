Ранее суд обязал районную администрацию привести водоснабжение в порядок.

Прокуратура Петушинского района добилась перерасчета платы за холодную воду для жителей поселка Санинского ДОКа. Проверка показала, что вода из артезианской скважины не соответствовала санитарным нормам по микробиологическим и химическим показателям.Ранее суд обязал районную администрацию привести водоснабжение в порядок. А прокурор направил в суд иски в интересах пенсионеров и инвалидов, чтобы добиться перерасчёта за некачественную услугу. Иски были удовлетворены.Восстановление прав жителей посёлка находится на контроле надзорного ведомства.