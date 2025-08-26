По сравнению с предыдущей неделей рост составил 7%.

Во Владимирской области за последнюю неделю выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По сравнению с предыдущей неделей рост составил 7%.За медицинской помощью обратились 4330 человек, из них 1190 — жители Владимира. Заболеваемость выросла во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет. В основном циркулируют риновирусы и парагрипп.Также за последнюю неделю в регионе было лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания COVID-19. Все они протекали в форме острой респираторной инфекции.