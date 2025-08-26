Приговор еще не вступил в законную силу.

Владимирский областной суд приговорил жителя Мурома к пяти годам колонии общего режима за сотрудничество с иностранным государством. Как сообщает УФСБ по региону, мужчина фотографировал машины с символикой в поддержку СВО и отправлял снимки в украинские чаты.Следствие установило, что обвиняемый 1982 года рождения причастен к установлению конфиденциального сотрудничества с представителем иностранного государства. Уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством было возбуждено в марте.Помимо лишения свободы, ему также запретили администрировать сайты в течение двух лет. Приговор еще не вступил в законную силу.