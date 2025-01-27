Вязниковскую школу №4 в этом году ждет обновление. Оно стало возможным благодаря нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в региональном правительстве. Планируется отремонтировать фасад,

Вязниковскую школу №4 в этом году ждет обновление. Оно стало возможным благодаря нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в региональном правительстве. Планируется отремонтировать фасад, заменить кровлю и инженерные сети. Также подрядчик проведет отделочные работы в коридорах и классах. Пока в школе будет ремонт, детей отправят учиться в бывшее здание школы №11. Работы должны закончиться в ноябре.