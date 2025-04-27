Воин погиб в ДНР.

В Камешкове Владимирской области простились с 39-летним погибшим бойцом СВО Дмитрием Иконниковым. Об этом в соцсети сообщает .Мужчина заключил контракт с Минобороны в 2024 году. Погиб на территории ЛНР при выполнении боевой задачи.Власти района и города выразили соболезнования родным и близким погибшего воина.Ранее в Юрьев-Польском .