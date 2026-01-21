В Муроме вскоре начнется суд над двумя местными жительницами, которых обвиняют в систематическом присвоении денег в сетевом магазине «Магнит». Дело направлено в Муромский городской суд после утверждения обвинительного заключения заместителем городского прокурора.
Как подробности в прокуратуре, в июне 2025 года одна из сотрудниц магазина предложила коллеге «заработать» нечестным путем. Ее идея заключалась в незаконном аннулировании чеков. Через специальное ПО контрольно‑кассовой техники удалялись сведения о проданных товарах, а полученные от покупателей деньги женщины присваивали себе.
С конца июня до начала октября 2025 года женщины провели более 550 таких операций. Общая сумма украденных денег превысила 157 тысяч рублей. Похищенные средства злоумышленницы делили поровну. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
