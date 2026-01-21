В Муроме вскоре начнется суд над двумя местными жительницами, которых обвиняют в систематическом присвоении денег в сетевом магазине «Магнит». Дело направлено в Муромский городской суд после утверждения обвинительного заключения заместителем городского прокурора.Как подробности в прокуратуре, в июне 2025 года одна из сотрудниц магазина предложила коллеге «заработать» нечестным путем. Ее идея заключалась в незаконном аннулировании чеков. Через специальное ПО контрольно‑кассовой техники удалялись сведения о проданных товарах, а полученные от покупателей деньги женщины присваивали себе.С конца июня до начала октября 2025 года женщины провели более 550 таких операций. Общая сумма украденных денег превысила 157 тысяч рублей. Похищенные средства злоумышленницы делили поровну. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.