В Одинцовском филиале МГИМО начался третий поток программы профпереподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для ветеранов СВО.Среди 29 участников — четверо бойцов из Владимирской области: Евгений Копылов (Камешково), Дмитрий Казаков (Вязники), Дмитрий Гришин (Собинский район) и Андрей Никитин (Муром).Программа, инициированная МИД России и фондом «Защитники Отечества», включает семь модулей: от госуправления и цифровизации до инвестиций и информационной безопасности. Слушатели посетят инфраструктурные объекты Москвы и области, встретятся с действующими чиновниками и экспертами.Обучение завершится 28 марта. После защиты выпускных проектов ветераны получат дипломы гособразца. Как отметила статс‑секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева, программа помогает бойцам стать востребованными специалистами в сфере госуправления.Почти все выпускники второго потока (июль 2025 г.) уже трудоустроены в своих регионах. «Планирую защитить диплом по благоустройству территорий — это актуальная тема для каждого жителя», — поделился участник программы Евгений Копылов.