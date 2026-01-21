В Татьянин день ВСМЗ приглашает в гости всех студентов и Татьян. Они смогут бесплатно посетить выставки и экспозиции, кроме «Поленов и ученики» в Суздальском кремле. Для бесплатного входа в музей достаточно предъявить студенческий билет или справку из учебного заведения, также можно подтвердить свой статус через мессенджер MAX. Татьянам необходимо на кассе показать документ, удостоверяющий личность.