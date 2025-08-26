Работники автосервиса самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.

В Собинском районе произошел крупный пожар в здании автосервиса в деревне Демидово. Сообщение о возгорании поступило в 11:29.На место прибыли 30 человек личного состава и девять единиц техники, которым удалось ликвидировать открытое горение на площади 970 квадратных метров. Работники автосервиса самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.В настоящее время пожарные занимаются проливкой конструкций. Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России.