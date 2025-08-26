Работники автосервиса самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.
В Собинском районе произошел крупный пожар в здании автосервиса в деревне Демидово. Сообщение о возгорании поступило в 11:29.
На место прибыли 30 человек личного состава и девять единиц техники, которым удалось ликвидировать открытое горение на площади 970 квадратных метров. Работники автосервиса самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.
В настоящее время пожарные занимаются проливкой конструкций. Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России.