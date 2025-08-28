Областная прокуратура открыла “горячую линию” по вопросам противодействия телефонному мошенничеству. Она будет работать с сегодняшнего дня по 19 сентября. Звонить можно по телефону: 8

Областная прокуратура открыла “горячую линию” по вопросам противодействия телефонному мошенничеству. Она будет работать с сегодняшнего дня по 19 сентября. Звонить можно по телефону: 8 (4922) 40-13-24. Все желающие смогут получить информацию о том, как распознать телефонного мошенника и что делать, если уже пострадали от действий злоумышленников. Кроме того, обратившиеся смогут узнать о порядке обжалования действий