Во Владимирской области, на подъезде к городу Александров, автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) выявил нарушения у каждого седьмого грузовика. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.За неделю с 19 по 25 августа 2025 через пункт на дороге «Струнино-Площево» проехало 1792 грузовика. В 268 случаях зафиксировано превышение допустимых весовых или габаритных норм.Напомним, ранее мы писали, что