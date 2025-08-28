К 1 августа текущего года регион уже на 4,5% превысил прошлогодний показатель.

Владимирская область уверенно укрепляет свои позиции в молочной отрасли, входя в десятку лучших регионов России по объемам надоев. Как стало известно на пленарном заседании, посвященном инвестиционной привлекательности молочного животноводства, валовое производство молока за последние 10 лет выросло на 53%, и этот рост продолжается ежегодно.К 1 августа текущего года регион уже на 4,5% превысил прошлогодний показатель. По итогам 2024 года, производство молока достигло 530,4 тысячи тонн, что на 5,5% больше, чем годом ранее.Средний надой на одну корову в области составил 9722 килограмма, что на 14% выше, чем в среднем по стране. Добиться таких результатов удалось благодаря масштабной совместной работе с федеральным Министерством сельского хозяйства, предприятиями и учеными.В регионе продолжают активно развивать отрасль. Власти ставят перед собой такие задачи, как введение в оборот тысяч гектаров заброшенных земель, ежегодное приобретение сотен единиц новой техники, внедрение роботизации, а также строительство современных животноводческих комплексов и перерабатывающих производств.