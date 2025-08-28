Теперь травматологи АРБ выполняют операции по эндопротезированию коленного сустава. Чтобы проводить подобные хирургические вмешательства, медики Александровской больницы обучались в

Теперь травматологи АРБ выполняют операции по эндопротезированию коленного сустава. Чтобы проводить подобные хирургические вмешательства, медики Александровской больницы обучались в Москве и Ярославле. Ранее во Владимирской области операции по замене коленного сустава проводили только в Областном центре спецмедпомощи и Областной клинической больнице. Первой пациенткой, которой мы поменяли колено, стала 74-летняя женщина. На сегодняшний день она находится