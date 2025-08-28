Прокуратура установила, что сделка была проведена с нарушениями.

В Киржачском районе прокуратура выявила незаконную сделку с землей лесного фонда. Как выяснилось, районная администрация продала частной компании огромный участок, который по закону не мог быть приватизирован.Коммерческая организация приобрела три старых здания бывшей воинской части и, воспользовавшись льготным правом выкупа, получила от муниципалитета не только землю под постройками, но и весь прилегающий участок площадью 72 тысячи квадратных метров. На этой территории планировалось создать туристическую базу.Прокуратура установила, что сделка была проведена с нарушениями.Проданный участок находится на землях лесного фонда и является федеральной собственностью, которой муниципалитет не имел права распоряжаться.На момент продажи покупатель еще не владел зданиями, что лишало его права на льготный выкуп.Площадь купленных зданий составляла лишь 2% от площади проданного участка, что требовало проведения аукциона.Позже земля была перепродана частному лицу. Теперь прокуратура через суд добивается признания всех сделок недействительными и возвращения участка в государственную собственность. Суд уже наложил арест на землю, чтобы ее нельзя было перепродать.