Во Владимире заведующий хозяйством Центра классической музыки предстанет перед судом по обвинению в халатности. По версии следствия, из-за его бездействия на женщину упала глыба льда с крыши здания в центре города.Инцидент произошел 22 марта прошлого года на улице Большая Московская. Завхоз знал о погодных условиях, но не организовал очистку крыши от снега и наледи. В результате на 38-летнюю жительницу Судогодского района, проходившую по тротуару, обрушилась наледь. Женщина получила перелом лопатки и другие травмы, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести.Мужчина, который работает на этой должности с 2016 года, свою вину не признал и отказался давать показания. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Владимира.