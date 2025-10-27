Ему не внесли запись в трудовую книжку, не оплатили отпуск и не возместили задержку выплат.

В Гороховце Владимирской области прокурор района встал на защиту местного жителя, который три месяца отработал охранником в крупной торговой сети без официального оформления. Мужчина не получил зарплату за два месяца, ему не внесли запись в трудовую книжку, не оплатили отпуск и не возместили задержку выплат. Кроме того, работодатель не делал отчисления в фонды и налоговую. Ведомство подало иск в суд, требуя восстановить права работника, и контролирует устранение всех нарушений.