Толщина льда этой зимой составляет всего от 1 до 13 сантиметров.

Жителей Владимира предупредили о тонком льду на водоемах города. Об этом сообщили в местной администрации.Толщина льда этой зимой составляет всего от 1 до 13 сантиметров. Кроме этого, лед рыхлый. Ситуацию осложняет теплая погода. Специалисты советуют определять прочность его прочность по окраске.Если лед синеватый или зеленоватый, без пузырьков, то по нему можно ходить. Если покрытие молочного оттенка и проламывается без потрескивания, то вдвое слабее. Напомним, ранее мы писали, что