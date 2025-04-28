Они предупреждают о возможном нарушении архитектурного единства исторической части города.

Известные владимирские общественники направили письмо губернатору Александру Авдееву с просьбой отменить установку монумента Андрею Боголюбскому у Дмитриевского собора. Об этом сообщаетОни предупреждают о возможном нарушении архитектурного единства исторической части города и негативном влиянии на собор.Сначала памятник планировали установить на Спасском холме, но это место отклонил митрополит Никандр. Власти поддержали новую локацию по рекомендации Минкульта. Конкурс на выбор памятника не проводился, автором стал белорусский скульптор Илья Кирьянов.