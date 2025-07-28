Хирурги Областного перинатального центра провели сложнейшую операцию молодой женщине. У пациентки развилась огромная киста размером в 30 сантиметров, которая вызывала сильные боли на

Хирурги Областного перинатального центра провели сложнейшую операцию молодой женщине. У пациентки развилась огромная киста размером в 30 сантиметров, которая вызывала сильные боли на протяжении трех месяцев, рассказали в пресс-службе Минздрава региона. Киста появилась в яичнике и проросла в кишечник и брюшную стенку. Когда женщина попала к медикам, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Медики удалили