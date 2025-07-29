По всем фактам мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела.

За прошедшую неделю жители Владимирской области перевели мошенникам более 18 миллионов рублей. Сотрудники органов внутренних дел региона 49 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.Среди пострадавших — 50-летняя жительница Владимира, которая за почти три месяца потеряла 2,3 млн инвестируя в фальшивые онлайн-проекты. 42-летняя жительница Коврова лишилась 2,1 млн рублей после звонка мнимого «сотрудника силовых структур», который убедил ее перевести деньги на «безопасный счёт». А 51-летняя жительница Мурома перевела 1,3 млн рублей после настойчивых требований «сотрудников ФСБ» и «Центробанка».По всем фактам мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела.