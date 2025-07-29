Во Владимирской области за первую половину 2025 года исследовали 353 пробы рыбной продукции. Большинство проверенных образцов оказались качественными, однако были выявлены и нарушители,

Во Владимирской области за первую половину 2025 года исследовали 353 пробы рыбной продукции. Большинство проверенных образцов оказались качественными, однако были выявлены и нарушители, отметили в роспотребнадзоре региона. Так, одна проба рыбы не соответствовала требованиям по содержанию глазури, а 20 проб не прошли проверку по микробиологическим показателям. Кроме того, из-за отсутствия маркировки с прилавков было снято