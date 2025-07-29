Но подорожали кофе и рыба.

Во Владимирской области продолжают расти цены. В июне они увеличились на 0,6% по сравнению с маем. Годовая инфляция составила 10,8%.Больше всего подорожали кофе и рыба. Причина — плохая погода в странах-поставщиках кофе и снижение вылова рыбы. Зато подешевели яйца и сахар.Среди непродовольственных товаров упали в цене компьютеры, но подорожали наушники и смартфоны. Выросли цены на туристические поездки по России и за границу.Эксперт Банка России Ирина Звонова отметила, что жители региона стали больше сберегать из-за высоких ставок по вкладам.