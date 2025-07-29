Движение в сторону улицы Горького с улицы Белоконской перекрыли. Проезд вновь откроется в 24:00 в пятницу, 1 августа. Ограничение связано с тем, что во время плановых гидравлических испытаний

Движение в сторону улицы Горького с улицы Белоконской перекрыли. Проезд вновь откроется в 24:00 в пятницу, 1 августа. Ограничение связано с тем, что во время плановых гидравлических испытаний между домом №4 на улице Белоконской и домом № 3/7 корпус 3 на проспекте Строителей нашли дефект. Как пояснили в пресс-службе «Т Плюс», потребовались земляные работы. А