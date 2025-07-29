В Вязниках в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для жизни» полным ходом идёт благоустройство парковой зоны знаменитой смотровой площадки «Венец».

Об этом в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Вязниковский «Венец», с которого открывается великолепный вид на Клязьму и заливные луга, — настоящая жемчужина города. Смотровая площадка является излюбленным местом для туристов, и скоро она должна стать ещё привлекательнее.В частности, здесь появятся новые арт-объекты, детская игровая зона и летняя концертная сцена. Также будут проведены работы по озеленению. Благоустройство «Венца» планируется завершить к 1 сентября 2025 года.В настоящий момент специалисты подрядной организации уже уложили новую брусчатку и приступили к установке опор наружного освещения.«Посетил это место силы. Поистине чудесная точка, она не только завораживает красотой, свойственной России, но и наполняет человека энергией и положительными эмоциями. Думаю, вязниковский «Венец» станет местом притяжения не только для жителей города, но и для большого числа туристов», — написал Игорь Игошин.