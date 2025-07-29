Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

После обращения местного жителя Меленковского района провела проверку и выявила нарушения земельного законодательства, допущенные одним из предпринимателей.Житель жаловался на складирование древесины за пределами участка, принадлежащего предпринимателю. В ходе проверки выяснилось, что в 2025 году местная администрация предоставила предпринимателю в аренду участок для лесозаготовки, расположенный в 150 метрах от участка заявителя.Однако, предприниматель складировал древесину не только на арендованной земле, но и на землях государственной собственности, а некоторые бревна даже нависали над участком обратившегося. Таким образом, предприниматель использовал землю без законных оснований.Прокурор района вынес представление хозяйствующему субъекту и возбудил дело об административном правонарушении по статье о самовольном пользовании земельным участком.В результате вмешательства прокуратуры предприниматель начал убирать древесину с незаконно занятой территории.