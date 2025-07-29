Осужденный обеспечен 2 креслами-колясками.

Во Владимирской области осужденный-инвалид получил средства реабилитации после вмешательства прокуратуры.Благодаря вмешательству по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, осужденный, отбывающий наказание в колонии строгого режима в поселке Мелехово, был обеспечен необходимыми средствами реабилитации.Проверка показала, что у заключенного, являющегося инвалидом, имелась индивидуальная программа реабилитации, предусматривающая обеспечение протезом бедра и двумя креслами-колясками (комнатным и прогулочным).Однако, администрация исправительного учреждения не обеспечила своевременное предоставление указанных средств. В связи с этим спецпрокуратура внесла представление начальнику ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области.После рассмотрения представления были организованы и проведены необходимые закупочные процедуры. В настоящее время осужденный обеспечен двумя креслами-колясками, а протез бедра находится в процессе изготовления.