Сегодня, 29 июля, сотрудники МКУ “Зелёный город” активно работают над озеленением Спасского холма. Вблизи памятника Владимирской вишни станет ещё краше – на газонах высадят 9 туй “Смарагд” и 18 гортензий, рассказали в городской администрации. Преобразования затронут и другие уголки города: скверы Пушкина, Андриановский и на улице Сперанского ждут более 600 новых кустарников и живые изгороди.