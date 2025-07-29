Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

В Ковровезавершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в нанесении тяжких телесных повреждений своему супругу.Женщина обвиняется по статье 111 ч. 2 п. «з» УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).Следствие установило, что в мае 2025 года во время визита супруга в дом, где временно проживала жена, между ними возникла ссора. В ходе конфликта женщина, находясь в состоянии гнева из-за агрессивного поведения мужа, ударила его ножом в спину.После совершения преступления нападавшая немедленно вызвала скорую помощь, благодаря чему пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь.Обвиняемая полностью признала свою вину. Статья обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Дело будет рассмотрено в Ковровском городском суде.