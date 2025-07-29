С иском обратился прокурор Камешковского района.

В Камешковском районе суд обязал отца выплатить более полумиллиона рублей в качестве неустойки за несвоевременную уплату алиментов на содержание своего сына. С иском в защиту прав несовершеннолетнего обратился прокурор Камешковского района.Как в суде, еще в 2012 году с недобросовестного родителя были взысканы алименты в размере четверти его заработка. Однако мужчина неоднократно нарушал свои обязательства, выплачивая алименты не полностью или с просрочками, и добровольно задолженность не погашал.Камешковский районный суд, рассмотрев все доказательства, признал требования обоснованными и взыскал с ответчика неустойку за период с марта 2022 года по март 2025 года. Решение суда уже вступило в законную силу.