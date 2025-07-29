В пятницу, 1 августа, в павильоне «Галера» Центрального парка откроется фотовыставка, посвящённая памяти выдающегося владимирского фотографа Владимира Чучадеева. Ему в этом году

В пятницу, 1 августа, в павильоне «Галера» Центрального парка откроется фотовыставка, посвящённая памяти выдающегося владимирского фотографа Владимира Чучадеева. Ему в этом году исполнилось бы 50 лет. Начало церемонии — в 14:00, вход свободный. Экспозиция включает снимки, сделанные на улицах Владимира. Это кадры из жизни города, наполненные вниманием к деталям и человеческим историям. Выставку организует некоммерческая