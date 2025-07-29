В поселке Вольгинский продолжают преображать набережную реки Вольга. В настоящее время там активно ведутся работы по созданию комфортной зоны для отдыха. Об этом сообщили в Администрации

В поселке Вольгинский продолжают преображать набережную реки Вольга. В настоящее время там активно ведутся работы по созданию комфортной зоны для отдыха. Об этом сообщили в Администрации Петушинского района. Основное внимание уделяется расчистке прибрежных площадок, асфальтированию прогулочных дорожек и подготовке территории к установке новых элементов благоустройства. Совсем скоро здесь появятся уютные лавочки, защитные навесы и современные