Три месяца женщина мучилась от боли.

Жительнице Владимирской области провели уникальную операцию и вырезали из яичника 30-сантиметровую кисту. Три месяца женщина мучилась от боли. На операционный стол она поступила в крайне тяжелом состоянии. Подробности — в материале vlad.aif.ru.Проросла в кишечник и брюшную стенкуТри месяца назад у молодой женщины из Владимирской области разболелся живот. Сначала владимирка не придавала боли особого значения, но со временем она становилась все сильнее. В результате пациентка оказалась на операционном столе в крайне тяжелом состоянии.Жизнь женщины была под угрозой, поэтому хирурги начали экстренную операцию и обнаружили у пациентки гигантскую 30-сантиметровую кисту яичника, которая проросла в кишечник и брюшную стенку.Удалили органыПри такой сложности операция потребовала дополнительных процедур на месте. Женщине провели цитологическое исследование для определения тактики работы хирургов. К сожалению, пациентке пришлось удалить пораженный яичник и маточную трубу, а также провести резекцию сальника.«Данный клинический случай ещё раз подтверждает значимость своевременной диагностики и высококвалифицированной хирургической помощи в гинекологии», —Наталья Денисова, главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Владимирской области.Операцию владимирка перенесла хорошо. Сейчас она восстанавливается и находится под наблюдением медиков.Напомним, ранее мы писали, что . Заболевание называется синдактилия. Оно проявляется в сращивании двух или более пальцев кисти или стопы.