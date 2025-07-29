105 тонн раннего картофеля собрали на 5 гектарах полей в Меленковском районе. Урожай в хозяйствах уже начинает поспевать, так что уборочная кампания стартовала и в других районах, рассказали в

105 тонн раннего картофеля собрали на 5 гектарах полей в Меленковском районе. Урожай в хозяйствах уже начинает поспевать, так что уборочная кампания стартовала и в других районах, рассказали в пресс-службе правительства области. Так, в Вязниковском, Гороховецком, Камешковском, Меленковском, Муромском, Селивановском и Суздальском районах убирают озимые зерновые культуры. Сжато 398 гектаров, намолочено 1 500 тонн зерна,