Она прошла путь от пионервожатой до замначальника управления образования и была удостоена звания «Отличник народного просвещения».

Скоропостижно скончалась Нина Николаевна Онученко — ветеран труда и Отличник народного просвещения. Об этом сообщили в администрации Владимира. Она много лет посвятила служению образованию в городе.Нина Онученко прошла большой профессиональный путь: начала работу пионервожатой, а завершила карьеру в 2008 году, уйдя на заслуженный отдых с должности заместителя начальника управления образования по финансово-экономическому и ресурсному обеспечению, на которой трудилась с 1999 года.Коллеги запомнят ее как энергичного, ответственного и принципиального человека. Ее трудовая деятельность была отмечена многочисленными почетными грамотами и благодарностями. Прощание с Ниной Онученко состоится в понедельник, 29 сентября, в 12:00 в Вознесенской церкви (ул. Вознесенская, 14 А).