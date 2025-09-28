В городе Гусь-Хрустальный установлен новый бронзовый арт-объект под названием «Гусь Удачи», который, по поверью, исполняет загаданные желания. Скульптура высотой около 170 сантиметров,

В городе Гусь-Хрустальный установлен новый бронзовый арт-объект под названием «Гусь Удачи», который, по поверью, исполняет загаданные желания. Скульптура высотой около 170 сантиметров, созданная московским скульптором Петром Братякиным, расположена на площади по улице Интернациональной. Об этом рассказал глава города Алексей Соколов в своих социальных сетях. Открытие «Гуся Удачи» приурочено к Всемирному Дню туризма. Оно состоялось 27