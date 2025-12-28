В субботу, 27 декабря, с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожен украинский один БПЛА самолётного типа над Владимирской областью. Об этом сообщили в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX.

Всего было уничтожено 43 украинских беспилотника. Больше всего вражеских дронов сбили над территорией Ростовской области – 15 и по одному над Московской, Калужской и Владимирской