В Коврове экстренно восстанавливают отопление в многоквартирном доме на улице Муромской — ситуация находится под пристальным вниманием городской прокуратуры.Ночью 25 декабря в доме № 13а по улице Муромской вышла из строя система отопления — коммуникации попросту замерзли. Утром ковровская городская прокуратура начала проверку по факту аварии.Чтобы как можно быстрее вернуть тепло в квартиры, прокуратура привлечение бригад сторонних управляющих организаций города, специалистов ресурсоснабжающих компаний.Специалисты уже выяснили, где и почему произошло промерзание системы. Сейчас они прогревают инженерные коммуникации, подают тепло в жилые помещения — пока с помощью тепловых пушек (альтернативных источников тепла).На данный момент отопление в доме частично восстановлено. Прокуратура продолжает контролировать ход работ по полному устранению аварии.