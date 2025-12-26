О том, как личный опыт стал профессией и миссией — в нашем интервью.

Противоядие от инфошума— Екатерина, ваш проект вырос из вашего же трудного опыта. Получается, вы создали ту поддержку, которой вам самим когда-то не хватило?— Именно так. Всё началось с моих собственных жизненных сложностей. С материнством я столкнулась 17 лет назад, и тогда было очень тяжело, особенно с грудным вскармливанием. Я не нашла людей, которые могли бы помочь. Проблемы кормления — не единственное испытание: есть ещё социальная изоляция и недостаток компетентной информации.Когда родился третий ребёнок, накопленный опыт вылился в профессию — я стала консультантом по грудному вскармливанию. Помогая женщинам, я поняла, что могу делать больше: организовывать встречи, поддерживать тех, кто не может оплатить услуги. Возникла идея создать НКО, которая будет заниматься разными вопросами материнства.Решающей стала встреча с девушкой, которую я называю своим ангелом-хранителем. Она рассказала про НКО. Сначала это казалось слишком сложным, но она пригласила меня на обучение. Я погружалась в тему, наблюдала, и через год открыла свою организацию.— Сейчас у молодой мамы есть советы и от бабушек, и от блогеров. Кажется, абсолютно всё можно найти в интернете.— Да, информации много, но она часто противоречивая и запутывает. Казалось бы, всё доступно, но именно из-за этого молодые мамы пугаются, не понимают, кому верить. Мне часто говорят: «Мне советуют одно, потом другое, и ещё что-то третье...» В этом потоке очень сложно найти свой путь.Поэтому так важно иметь рядом эксперта, к которому можно обратиться за проверенным советом. Мы помогаем не только с грудным вскармливанием, но и оказываем психологическую поддержку. И мы видим, что помощь нужна не только мамам — мы проводим занятия для будущих пап и начали работать с подростками, готовя их к семейной жизни.Молоко для малышей— Если представить идеальный результат вашей работы лет через пять — какой он?— Глобально — я мечтаю, чтобы как можно больше малышей в нашей стране получали мамино молоко. Сейчас детей грудью кормит не больше 40% мам, и то недолго. Поднять этот процент хотя бы на 10-20 пунктов — это будет огромная победа! Для меня это не просто цифры, а здоровье детей и спокойствие мам.— Поделитесь планами?— Планов — огромное количество! Хочется, чтобы поддержка стала по-настоящему масштабной. Чтобы каждая женщина в маленьком городе или деревне знала, что ей есть куда обратиться. Мечтаю охватить всю Мордовию: чтобы в каждом районе были свои встречи, консультанты, психологи. В Саранске хотим провести большой форум для беременных — чтобы будущие мамы почувствовали себя увереннее, нашли единомышленников. А ещё мы ремонтируем фитнес-зал в роддоме для занятий йогой и фитнесом. Хочется, чтобы беременность была временем радости и творчества, а не тревог.— Работа в НКО — это часто история про «горение». Что вы говорите себе в те дни, когда силы на исходе, чтобы продолжить?— Вы знаете, это вопрос непростой. Работа в НКО — не про деньги и карьеру. Сюда приходят те, у кого горят глаза и есть искреннее желание помогать. Просто так, ради галочки, эту работу не потянешь. Но если внутри есть желание что-то менять, если радует, когда чья-то жизнь становится светлее — это невероятно заряжает. Так что да, рекомендую — но только тем, кто готов вложить в это душу.Екатерина Деринская, участник проекта