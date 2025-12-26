Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 10-й год путешествует по стране.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 10-й год путешествует по стране с телеканалом НТВ, даря чудеса детям и взрослым.Одной из остановок на сказочном маршруте предновогодней доброй поездки Зимнего Волшебника стал Владимир.В нашем городе Дед Мороз и его помощники познакомились с семьёй Пичушкиных. Иляне 17 лет, она инвалид по зрению. Девочка учится в специализированной школе, читать и писать может только при помощи шрифта Брайля.Несмотря на диагноз, Иляна самостоятельная, активная, постоянно чем-то занимается, мама Татьяна поддерживает каждое новое увлечение дочери. Девочка варит мыло, готовит, создаёт предметы и украшения из эпоксидной смолы, рисует.Дедушка Мороз всегда поддерживает творческих детей: совсем скоро Иляна отправится на мастер-класс по лепке из глины. Но это не все сюрпризы, приготовленные для неё Зимним Волшебником: под ёлкой он оставил планшет от программы «Чудо техники» и сладкие подарки.Путешествие Дедушки в этом году юбилейное. Перед новогодними праздниками вместе со своими помощниками добрый волшебник посетит 20 регионов нашей страны, включая Донецкую и Луганскую республики. И вот уже много лет его информационными партнёрами выступают издательский дом «Аргументы и факты» и благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце».Героями благотворительной акции традиционно становятся ребята из детскихдомов, школ-интернатов и других социальных учреждений, малообеспеченных и многодетных семей, а также малыши, нуждающиеся в дорогостоящей медицинской помощи.«И это больше, чем поздравления, - говорит Дедушка. - Это миссия. Мы приходим к самым сильным духом людям, которые каждый день преодолевают себя, шаг за шагом строят свою жизнь и дарят счастье тем, кто рядом».За девять лет проведения акции Дед Мороз из Великого Устюга вместе с командой телеканала проехал более 50 тысяч километров – от Владивостока до Калининграда, побывав в более чем 100 городах России, посетил около 1000 детских социальных учреждений и многодетных и малообеспеченных семей, подарив ребятишкам более 750 тонн подарков и сладких сюрпризов.Следить за «Путешествием Деда Мороза с НТВ» можно по будням в 07:45 в программе«Утро. Самое лучшее», а также в социальных сетях благотворительной акции.Традиционно по итогам Путешествия появится большой документальный фильм, который выйдет в телеэфир в период новогодних праздников.