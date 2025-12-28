Официальная информация об этом инциденте была опубликована в информационном канале Министерства обороны РФ.

В субботний вечер, 27 декабря, в период с 20:00 до 23:00 подразделения противовоздушной обороны ликвидировали один украинский дрон самолетного типа в воздушном пространстве Владимирской области.Официальная информация об этом инциденте была опубликована в информационном канале Министерства обороны РФ.Суммарно за указанный промежуток времени отечественные системы ПВО вывели из строя 43 вражеских беспилотных летательных аппарата.Наиболее массированной атаке подверглась Ростовская область, где перехватили 15 целей, в то время как над Владимирским, Московским и Калужским регионами было уничтожено по одному аппарату.