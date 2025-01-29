В частном секторе на улице Демьяна Бедного очевидцы заметили в овраге труп мужчины. Еще одна жуткая находка – в микрорайоне Загородный. В лесу возле трассы изо льда торчал человеческий

В частном секторе на улице Демьяна Бедного очевидцы заметили в овраге труп мужчины. Еще одна жуткая находка – в микрорайоне Загородный. В лесу возле трассы изо льда торчал человеческий череп. Об этом «Шестому каналу» сообщил ряд собственных источников. Как нам стало известно, в минувшее воскресенье компания людей отправилась гулять в Загородный парк. В лесу напротив