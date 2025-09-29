В Гусь-Хрустальном на площади на улице Интернациональной установили бронзового Гуся Удачи.

В Гусь-Хрустальном на площади на улице Интернациональной установили бронзового «Гуся удачи». Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Новый арт-объект расположен возле городского фонтана. Высота скульптуры вместе с постаментом составляет 1,7 метра.Вокруг «Гуся удачи» уже начали складываться поверья. Говорят, что если загадать желание и погладить бронзовую птицу, то оно обязательно сбудется.Столь удивительный подарок жителям сделали предприниматель Николай Туник и руководитель организации воинов-интернационалистов Александр Давыдов. Автором скульптуры является Пётр Братякин.«У активистов Гусь-Хрустального много других замыслов и задумок, которые привлекут внимание туристов к городу с интересной биографией», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.