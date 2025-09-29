Всего за два дня произошло 13 возгораний.

Пожарно-спасательные подразделения Владимирской области провели напряженныевыходные: за субботу и воскресенье в регионе было зарегистрировано 13 пожаров.Главного управления МЧС России по Владимирской области, всего за два дня произошло 13 возгораний, из которых 8 пожаров пришлось на жилой сектор (3 в субботу и 5 в воскресенье).Обошлось без жертв: в результате всех происшествий погибших и пострадавших нет.Кроме того, в течение выходных один раз пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия (ДТП).