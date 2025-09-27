Гражданин не предоставил данные за второе полугодие 2024 года и первый квартал текущего года.

В Октябрьском районном суде города Владимир рассмотрено дело в отношении гражданина, признанного иностранным агентом. Ему вменялось непредставление отчетов и сведений, предусмотренных законодательством о контроле за деятельностью лиц под иностранным влиянием.По информации объединенной пресс-службы судов Владимирской области, гражданин не предоставил данные за второе полугодие 2024 года и первый квартал текущего года. Речь идет об отчетах о своей деятельности, об источниках иностранного финансирования, а также объеме полученных от них средств и другого имущества.Суд признал гражданина виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.